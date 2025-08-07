Homem é morto a tiros após discussão em bar; atirador seria vizinho da mãe da vítima

João Paulo, de 30 anos, foi morto a tiros por um atirador misterioso em um bar em São Paulo. Ele saiu com os amigos, mas se envolveu em uma discussão com um homem por conta de uma camisa. Esse homem foi embora do local e, minutos depois, um carro passou e tiros foram disparados. João Paulo foi atingido na barriga e o atirador misterioso fugiu. Ele foi socorrido ao hospital, mas não resistiu. Logo depois, a mãe da vítima recebeu a informação de que o atirador seria o vizinho dela. Ele e o filho estão sendo investigados pela polícia.



