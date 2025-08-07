Homem é morto a tiros em bar durante confusão; mãe dele pressentiu o crime

Wesley, conhecido como “cowboy”, foi assassinado durante uma discussão em Vitória (ES). Ao ficar sabendo que tinha uma cavalgada próxima à cidade da mãe, ele decidiu visitá-la, para depois ir se divertir. Ele ficou um tempo na casa de Dona Teresinha e, antes de sair, ela sentiu um aperto no coração e pediu para que o filho ficasse, mas isso não fez com que ele mudasse de ideia. Wesley foi para a cidade da cavalgada e, em um bar, começou a conversar com uma moça. Logo, o namorado dela chegou e uma confusão se iniciou com o homem, que estava armado. O suspeito atirou em Wesley, que morreu na hora. A mãe dele falou com o Cidade Alerta e pediu por justiça. Acompanhe.



