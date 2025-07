Homem é morto após cair em emboscada orquestrada pelo próprio pai em SP

Gediel, de 42 anos, foi morto a tiros ao chegar em casa, e a investigação revelou um crime orquestrado pelo próprio pai, Luiz Gonzaga, com a ajuda da atual companheira, Ana Vitória, de 25 anos. O casal teria planejado a execução por disputa de poder dentro do tráfico de drogas no centro da cidade. Com medo de dividir os lucros do crime organizado, Ana Vitória influenciou Gonzaga a matar o filho, contratando um matador identificado como Douglas. Os três foram presos, junto com duas mulheres que estavam no apartamento do casal, onde a polícia apreendeu armas, munições, celulares e máquinas de cartão.



