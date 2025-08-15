Homem é morto por vizinhos após discussão entre a esposa dele e a companheira de um dos suspeitos

Rafael foi assassinado a tiros após ser agredido por três vizinhos, pai e filhos, em Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo. Segundo a polícia, a confusão começou com uma discussão entre a mulher da vítima e a companheira de um dos suspeitos. A namorada de Enderson, filho do segurança particular Ederson, acusou Rafael de agressão, o que teria motivado a emboscada. Ele foi atacado com pedaços de pau e atingido nas costas. Os três suspeitos estão foragidos.



