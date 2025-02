Homem é preso ao voltar para se certificar que realmente matou o melhor amigo

Um homem foi encontrado morto nos fundos do estacionamento que ele tomava conta. A polícia chegou ao local e começou a investigar o crime, minutos depois, o melhor amigo de ‘Índio’ chega. Adílson ficou transtornado com a notícia da morte de seu melhor amigo e faz o reconhecimento do corpo de ‘Índio’. Minutos depois, chega uma mulher ao local que diz saber quem matou a vítima. Ela conta aos policiais que estava tendo um caso com o guardador de carros e o marido dela, Adilson, foi até lá para matá-lo. Segundo a esposa, o suspeito voltou para se certificar que Índio’ morreu. O acusado foi preso no local do crime.