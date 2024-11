Homem é preso após atacar a esposa com uma faca; filhos e netos também foram alvos da agressão

Um homem foi preso após atacar a esposa com uma faca em São Paulo. Roberto desconfiava que estava sendo traído pela esposa, Aleteia. Em áudios gravados por familiares, o homem faz graves ameaças. Em uma delas, promete colocar fogo na casa e matar todo mundo. No dia da prisão, com uma faca em punho, ele partiu para cima de filhos e netos, mas a polícia chegou a tempo de evitar a tragédia.