Homem é preso e liberado após assediar motorista de aplicativo; ele só gosta de viajar com mulheres

Um homem passou por audiência de custódia e foi liberado após assediar uma motorista de aplicativo em São Paulo. Segundo a mãe do suspeito, ele só gosta de pegar viagens com motoristas mulheres. Patrícia, de 34 anos, combinou uma viagem com Lucas e, assim que o pegou, o suspeito começou a assediá-la. Desesperada, ela tentou se esquivar, mas Lucas a agarrou pelo braço, a ameaçou de morte e chegou a enforcá-la. Patrícia teve a ideia de parar em um posto de gasolina e pediu socorro ao descer do carro. Quando percebeu a movimentação, Lucas tentou fugir a pé, mas foi preso em flagrante por importunação sexual e ameaça. Ele passou por audiência de custódia e foi liberado, enquanto Patrícia vive com medo.



