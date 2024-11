Homem é preso por crimes que irmão cometeu; suspeito utilizou RG falso com nome do inocente O verdadeiro criminoso continua foragido, mesmo após confessar ter utilizado os documentos do irmão

Cidade Alerta|Do R7 28/10/2024 - 20h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 19h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share