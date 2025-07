Homem é suspeito de abusar da enteada e matar a esposa; ele alega legítima defesa

Para a família, Tiago e Telma eram um casal feliz. Ao longo da relação, tiveram dois filhos. Telma já tinha outros dois de um outro relacionamento. Aparentemente, todos viviam bem. Só que a verdade acabou se revelando da forma mais cruel possível. Tiago é suspeito de ter tirado a vida da esposa. Ele foi preso e alegou legítima defesa. A família de Telma não acredita na versão do rapaz. Com a morte da mulher, um segredo foi revelado: Tiago é acusado de ter praticado abuso sexual contra uma enteada. A família acredita que essa possa ter sido a motivação para a morte de Telma.



