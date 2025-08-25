Homem é suspeito de raptar a própria filha por mais de um ano em São Paulo
Bianca, mãe da menina, relatou ter sofrido violência física e psicológica durante o relacionamento com o ex-marido
Uma mulher vive um drama há 1 ano e 4 meses sem ver a filha de 5 anos, que, segundo ela, teria sido raptada pelo próprio pai. Bianca desconfia que o crime tenha sido cometido após o fim conturbado do relacionamento. Ela relata ter sofrido violência física e psicológica durante o casamento e afirma que, depois da separação, Michel passou a ameaçá-la com mensagens assustadoras. Ele chegou a dizer que a mataria com a filha no colo e até admitiu envolvimento com o PCC. Segundo Bianca, ele também teria forjado documentos para tentar ficar com a guarda da criança. A polícia chegou a ir até a casa onde Michel estaria com a filha, mas encontrou o imóvel vazio. O Cidade Alerta conversou com Bianca e também ouviu Michel. Acompanhe na reportagem!
