Homem é visto levando a mãe de 100 anos já morta em uma cadeira de rodas

O Cidade Alerta descobriu a história por trás da imagem mais marcante desta quarta-feira (22). Um homem carregando o corpo de uma idosa em uma cadeira de rodas desce uma comunidade conhecida como Bateau Mouche em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Quem conduz a cadeira de rodas é o filho de dona Aurora, uma mulher de 100 anos. Moradores percebem que a idosa está sem vida e partem para cima do filho, que chega a ser ameaçado de morte por traficantes locais. O homem diz que a mãe morreu de causas naturais e que o socorro se recusou a subir o morro. Em um dos vídeos, é possível ver o momento que o filho da vítima está caído no chão sendo intimidado.