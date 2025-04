Homem faz motorista refém dentro de ônibus na zona leste de SP

Um homem, identificado como sendo um ex-funcionário de uma empresa de ônibus, faz um motorista refém na avenida Pinheiro Borges em Itaquera, zona leste de São Paulo. O agressor está armado com uma faca. A polícia cercou a área e negociadores especializados foram acionados. O ônibus está atravessado na via e não há passageiros no veículo.



