Homem foragido é preso após matar dono de restaurante com 30 tiros em Minas Gerais

André Felipe Amaral da Cunha, de 34 anos, se apresentou à polícia após matar o dono de um restaurante em Belo Horizonte (MG). Ele ficou foragido na mata por mais de 20 dias. Câmeras de segurança registraram o momento em que Paulo Henrique foi assassinado com mais de 30 tiros em plena luz do dia. André teria vários cursos de tiro e treinamento em sobrevivência em áreas de mata. O crime teria sido motivado por ciúmes, já que o suspeito achava que Paulo estava saindo com a ex-esposa dele. O pai da vítima negou a suspeita e diz que o filho tinha até planejado levar a namorada para a família conhecer.



