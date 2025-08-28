Homem invade casa de vizinhos, e irmão mostra as partes íntimas para repórteres do Cidade Alerta

Câmeras de segurança registraram o momento em que o vizinho de uma família em Guarulhos (SP), invadiu a casa deles utilizando uma escada durante a madrugada. O morador reagiu assustado e partiu para cima do invasor. Pouco depois, Vitor foi preso, mas já está em liberdade.



Segundo Vilma, uma das moradoras, a família sofre há três anos com o comportamento do vizinho. Ela relata barulhos constantes, bolas arremessadas contra a parede, urina jogada na janela e até registros dele nu diante das câmeras. Preocupados principalmente com a filha de 11 anos, os moradores pedem providências. Durante a visita da reportagem, o irmão de Vitor também reagiu de forma agressiva, jogando água na equipe e exibindo partes íntimas. Confira.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!