Homem mata a própria cunhada a pedido da sogra para provar amor à companheira em Curitiba (PR)

Vanderson, um homem de aparência charmosa, mas com um histórico de mais de dez mortes, está novamente no centro de uma trama criminosa que chocou a região de Curitiba, no Paraná. Após atropelar um rapaz e assassinar dois amigos da vítima que o confrontaram, ele foi preso. Na cadeia, aliou-se a um chefão do Comando Vermelho e, sob pressão da sogra, Fabiana, aceitou um novo crime: matar a própria cunhada, Fernanda. Com a promessa de lealdade à família, Vanderson contratou pistoleiros para executar o plano, mas o esquema desmoronou quando os assassinos foram identificados e o celular com detalhes do crime foi apreendido. Agora, Vanderson e toda a família cúmplice enfrentam as consequências de uma rede de violência e traição que parece não ter fim.



