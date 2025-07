Homem mata atual companheiro da ex-esposa e acaba morto por policiais

Felipe, de 34 anos, pai dedicado que criava os dois filhos sozinho, foi assassinado por Fernando, ex-marido da mulher com quem ele havia iniciado um relacionamento em Cajamar (SP). Inconformado com a separação, Fernando já havia feito ameaças. No dia do crime, ele avistou Felipe na rua, jogou o carro contra ele com as próprias filhas no banco de trás, e depois voltou armado com uma faca. Mesmo com a presença de moradores e da Guarda Municipal, desferiu vários golpes em Felipe, que não resistiu. Fernando também foi morto ao avançar contra os agentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!