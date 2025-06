Homem mata ex-esposa e tenta sequestrar filha de 6 anos após o crime no interior de São Paulo

Elânia, de 29 anos, foi morta pelo ex-marido em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. Ela viveu 12 anos de um casamento marcado por violência e ameaças constantes, mas só após a separação encontrou coragem para denunciar o ex-marido, Jorge. Com o apoio da família, ela se libertou e começou a sonhar com uma nova vida como policial militar. No entanto, Jorge, que havia prometido vingança, a atacou a facadas em plena rua, na frente da filha do casal, de apenas 6 anos. Ele tentou sequestrar a menina, mas foi impedido por vizinhos. Gravemente ferida a facadas, Elânia ainda conseguiu identificar o agressor antes de morrer. Jorge foi preso horas depois, escondido em um canavial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!