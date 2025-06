Homem mata ex-esposa na frente dos filhos e tenta tirar a própria vida após o crime em SP

Camila, de 37 anos, foi morta dentro de casa pelo ex-marido, na frente dos filhos, na região do Jaguaré, em São Paulo. Bruno não aceitava o fim do relacionamento e, depois de atacar a ex-mulher com mais de 20 golpes de faca, ele tentou tirar a própria vida. O suspeito sobreviveu e está internado sob custódia policial. A família acredita que o crime foi planejado, já que ele esperou o enteado, filho mais velho de Camila, sair para trabalhar para atacá-la.



