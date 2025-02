Homem mata mulher na saída de uma festa em Minas Gerais; eles não se conheciam

Daiane Veloso Andrade, de 29 anos, foi morta depois de sair de uma festa na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Ela estava na garupa da moto de um amigo, quando eles foram atacados. O amigo foi atingido e o assassino foi para cima da jovem, que não resistiu aos golpes. Daiane e o criminoso estavam na mesma festa, mas, segundo familiares, eles não se conheciam. O assassino conseguiu fugir do local do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!