Homem mata sargento do BOPE a tiros após acidente de trânsito envolvendo duas motos

Um acidente de trânsito entre duas motos gerou um bate-boca entre os condutores, até que um deles vai embora e volta armado. Diego Carneiro, dono de uma das motos, retornou ao local, atirou e matou o outro condutor. A vítima é Otávio, um sargento do BOPE, a tropa de elite da polícia do Rio de Janeiro. Otávio fazia parte da corporação há mais de 20 anos. Agora, a polícia faz buscas agora para prender Diego, já considerado foragido. Segundo a polícia, o homem é do Comando Vermelho e tem passagens por associação criminosa, tráfico, receptação e violência doméstica.



