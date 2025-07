Homem não aceita nova vida da ex-namorada e a mata com facadas na frente do filho

Lidiane, de 39 anos, trabalhadora, mora com o filho adolescente e com o ex-companheiro, o Renan. Os dois ficaram juntos por cerca de dois anos, mas há um mês estão separados. Renan disse que ia sair de casa, só estava esperando achar uma nova residência para se mudar. Lidiane voltou a sair com amigas que não via há muito tempo e estava conhecendo novas pessoas, o que irritou Renan. Certa noite, Lidiane chegou do trabalho cansada e foi direto dormir. Renan entrou no quarto e a atacou com uma faca. Foram mais de 10 golpes na ex-namorada, na frente do filho dela. O adolescente saiu correndo, gritando, pedindo ajuda. Renan teria falado ao filho: "Você era cereja do bolo, sorte que não te alcancei”. Um cerco foi montado próximo da casa de Lidiane e Renan foi detido ainda sujo com o sangue da mulher.



