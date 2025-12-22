Homem que atropelou ex-companheira e guarda de trânsito é preso na Grande São Paulo

A polícia prendeu o homem que atropelou a ex-mulher e um guarda de trânsito em Mauá, na Grande São Paulo. O agente de trânsito caiu de uma ponte por conta da batida e morreu. Segundo a polícia, o suspeito encontrou a mulher na rua e a colocou dentro do carro para tentar reatar o relacionamento. O casal havia se separado há 20 dias. No momento em que o trânsito parou, ela desceu e começou a pedir ajuda. Nelson, guarda de trânsito, se aproximou para ajudar. Nesse momento, o ex-companheiro da mulher avançou com o carro na direção dos dois.



Nelson caiu da ponte e morreu na hora. A mulher foi levada para um hospital e está internada em estado grave. O motorista assassino fugiu a pé, mas foi preso logo em seguida. A família de Nelson foi para o DP e brigou com o suspeito. Acompanhe na reportagem.



