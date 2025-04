Homem se passa por influenciador digital e sequestra jovem após prometer prêmios por um desafio

Um homem se passou por influenciador digital, ofereceu um suco adulterado a uma estudante e a sequestrou para abusá-la no Distrito Federal. A vítima, que saía da escola, foi abordada com a promessa de participar de um desafio para ganhar prêmios, mas a bebida continha uma substância entorpecente. O sequestro foi flagrado por câmeras de segurança, que mostraram a adolescente desacordada no carro do criminoso, identificado como Robério Leandro Rodrigues Barreto, de 43 anos. Ele foi preso em flagrante com luvas, cordas e outros objetos usados para amarrar a vítima.



