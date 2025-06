Homem se vinga da morte do pai e descobre que assassino é um antigo amigo

A polícia investiga um caso de vingança em Santos, no litoral de São Paulo. Fabiano vingou a morte do pai sete anos após o crime. Romildo era padeiro e foi morto misteriosamente em 2017, até que o filho dele começou a investigar o assassinato. Ele, então, descobriu que o crime foi cometido por uma pessoa conhecida, um homem chamado Augusto. Antes da morte de Romildo, Fabiano teria conhecido e ficado com uma mulher que era comprometida com esse homem. Agora, a polícia investiga se a morte de Romildo já não foi uma vingança praticada por Augusto para atingir Fabiano.



