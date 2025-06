Homem suspeito de assassinar ex-esposa é flagrado fazendo gestos obscenos para a família da vítima

Uma mulher de 39 anos foi assassinada na frente do próprio filho após sair do trabalho, em São Paulo. Janayna havia se encontrado com o ex-marido, Ricardo, durante uma audiência judicial, que decidiu pela partilha igual de um trailer que o casal possuía. Após o julgamento, Ricardo prometeu vingança, seguiu a vítima e a matou horas depois. O Cidade Alerta teve acesso a um vídeo em que o suspeito aparece fazendo gestos obscenos para a família de Janayna logo após o crime. Ele está foragido e é procurado pela polícia.



