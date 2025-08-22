Homem suspeito de matar menina de 16 anos é ex-companheiro da mãe dela

A polícia aponta Carlos, de 60 anos, ex-companheiro da mãe de Fernanda, como principal suspeito do assassinato da adolescente de 16 anos em Mogi das Cruzes (SP). Ele manteve um relacionamento de cinco anos com a mãe de Fernanda, Raquel, até ser expulso de casa quando a mulher descobriu que ele abusava sexualmente da outra filha, irmã da vítima. A jovem acabou engravidando após ter um caso com o suspeito. Carlos também tentou abusar de Fernanda, que sempre rejeitou suas investidas. A jovem grávida chegou a pedir medida protetiva contra o homem, que passou a ameaçar toda a família. A polícia investiga se o crime foi uma vingança de Carlos, que já foi preso em 2005. Ele foi ouvido na delegacia, negou envolvimento e foi liberado. O ex-namorado de Fernanda, Ariel, também é investigado.



