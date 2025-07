Homem tenta invadir casa e ateia fogo no imóvel com crianças dentro; ele queria abusar da menina

Uma adolescente, de 15 anos, estava sozinha em casa com o sobrinho de 8 anos, em São Paulo. A família saiu para trabalhar quando começaram a bater na porta, no meio da madrugada. Com medo, a menina se trancou no quarto com o sobrinho e começou a pedir ajuda. Sabendo que não iam abrir a porta, o suspeito decidiu colocar fogo na casa, para fazer as crianças saírem. A suspeita é de que ele queria abusar da adolescente. Acompanhe na reportagem.



