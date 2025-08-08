Homem tortura e mata jovem de 18 anos e é preso dois anos após o crime

Um homem torturou e matou uma jovem de 18 anos e depois jogou o corpo dela em uma cova de três metros de profundidade, em Santa Cruz de Cabrália, no sul da Bahia. João Gustavo fugiu para São Paulo após o crime e evitou procurar empregos formais, com carteira assinada. Ele guardou o celular que usava na época, mas dois anos depois, o ligou. A polícia ainda monitorava os passos do suspeito e conseguiu prendê-lo na casa onde ele estava vivendo, em Hortolândia.



