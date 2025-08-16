Hytalo Santos e companheiro são mantidos em cela sem banho de sol e contato com outros presos

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel, foram presos em Carapicuíba (SP) e passaram a noite na delegacia após exame no IML. A audiência de custódia online confirmou a legalidade da prisão. Segundo o Ministério Público da Paraíba, a detenção é crucial para impedir a destruição de provas, relacionadas a um inquérito que já ocorre há cerca de dois anos. Os advogados pedem liberdade, alegando falta de novos fatos no processo. Os dois estão isolados em uma cela sem banho de sol ou contato com outros presos. O local possui um espaço restrito de 12 metros quadrados e inclui um banheiro, projetada normalmente para seis detentos, mas ocupada apenas por eles para garantir segurança. Seguidores dos influenciadores se aglomeram neste sábado (16) em frente à delegacia em apoio ao influenciador.



