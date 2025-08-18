Hytalo Santos é visto chorando ao ser levado para o Centro de Detenção Provisória

O influenciador Hytalo Santos e o companheiro dele, Israel, foram transferidos da cadeia pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira (18). Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste da capital. Hytalo e Israel deixaram o local chorando. Eles são investigados pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano em conteúdos produzidos para redes sociais.



