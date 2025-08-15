Logo R7.com
Cidade Alerta

Hytalo Santos pode ser transferido para a Paraíba, diz delegada do caso

Investigação na Paraíba resultou na prisão do influenciador com apoio da Polícia Civil de São Paulo

Cidade Alerta|Do R7

A delegada Cassandra Duarte informou que a investigação que resultou na prisão do influenciador Hytalo Santos contou com a cooperação da Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo. A operação foi baseada em um pedido de prisão preventiva após coleta de evidências. Detalhes sobre o material encontrado na casa do marido do influenciador não foram divulgados devido à sensibilidade do caso envolvendo crianças e adolescentes. Caso a prisão preventiva seja mantida, Hytalo deverá passar por audiência de custódia em Carapicuíba e pode ser transferido para a Paraíba.

