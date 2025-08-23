Identificado pelas câmeras, suspeito de atirar em GCM durante assalto é preso em São Paulo
Polícia Civil já iniciou operação para localizar outros dois suspeitos, que fugiram sem levar nada
Um guarda civil metropolitano foi baleado durante uma abordagem criminosa na zona sul de São Paulo. Ele estava indo visitar a mãe quando três motociclistas armados tentaram assaltá-lo. O GCM reagiu e foi atingido com um disparo na cabeça. A polícia identificou um dos suspeitos através de câmeras de segurança e o deteve para investigação. O estado do guarda é considerado delicado e ele permanece internado em coma induzido após cirurgia.
