Identificado pelas câmeras, suspeito de atirar em GCM durante assalto é preso em São Paulo

Polícia Civil já iniciou operação para localizar outros dois suspeitos, que fugiram sem levar nada

Cidade Alerta|Do R7

Um guarda civil metropolitano foi baleado durante uma abordagem criminosa na zona sul de São Paulo. Ele estava indo visitar a mãe quando três motociclistas armados tentaram assaltá-lo. O GCM reagiu e foi atingido com um disparo na cabeça. A polícia identificou um dos suspeitos através de câmeras de segurança e o deteve para investigação. O estado do guarda é considerado delicado e ele permanece internado em coma induzido após cirurgia.

