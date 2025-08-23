Identificado pelas câmeras, suspeito de atirar em GCM durante assalto é preso em São Paulo

Um guarda civil metropolitano foi baleado durante uma abordagem criminosa na zona sul de São Paulo. Ele estava indo visitar a mãe quando três motociclistas armados tentaram assaltá-lo. O GCM reagiu e foi atingido com um disparo na cabeça. A polícia identificou um dos suspeitos através de câmeras de segurança e o deteve para investigação. O estado do guarda é considerado delicado e ele permanece internado em coma induzido após cirurgia.



