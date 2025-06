Idosa de 74 anos é presa suspeita de ser mandante do assassinato da própria cunhada

A suspeita de ser mandante do assassinato da própria cunhada no interior de São Paulo foi presa. Marlene Pinheiro Bragagnolo, de 74 anos, viajou para os Estados Unidos três dias antes do assassinato da empresária Rosana Bragagnolo. Ela foi presa ainda no aeroporto, assim que desembarcou do avião. Os criminosos presos confessaram que armaram a morte a mando da idosa. Eles chegaram se passando por clientes e atacaram a empresária, dona de uma cerâmica famosa.



