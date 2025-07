Idosa desaparece e tem casa revirada após marcar encontro pela internet

Uma idosa desapareceu após marcar um suposto encontro pela internet. Dona Nair, de 76 anos, dizia para os filhos que havia conhecido um senhor e que estava gostando de conversar com ele por uma rede social. A idosa sumiu, e a casa onde ela mora, em Queimados, no Rio de Janeiro, foi encontrada toda revirada.



