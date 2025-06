Idosa desaparece misteriosamente após sacar dinheiro da aposentadoria no Espírito Santo

Edilândia Neves, de 59 anos, desapareceu misteriosamente após sacar o dinheiro da aposentadoria em Serra, no Espírito Santo. Ela foi vista pela última vez perto de casa, em um ponto de ônibus. Segundo a família, Edilândia tinha o hábito de sacar todo o dinheiro da aposentadoria e guardar na bolsa. Uma vez, ela já ficou sem o dinheiro do mês depois de ser assaltada. A polícia investiga o caso.



