Idoso de 70 anos é morto a pauladas após defender a filha de assédios em São Paulo

Newton Fernandes Rombaldo, de 70 anos, morreu por defender a filha em Porto Ferreira, no interior de São Paulo. Tiago começou a mexer com a moça, que não correspondeu às investidas do vizinho. Ele, então, ameaçou difamar a mulher no bairro e Newton saiu em defesa da filha. As discussões com Tiago foram aumentando, até que os irmãos da moça entraram no meio e conversaram com ele. O homem prometeu parar com os xingamentos, mas era tudo um disfarce. Tiago esperava o momento certo para se vingar de Newton e, quando viu o idoso sozinho na rua, o acertou com vários golpes. O caminhoneiro morreu no hospital. Tiago tentou se esconder em casa, mas os vizinhos chamaram a polícia e ele acabou preso.



