Idoso de 78 anos é espancado por ex-companheira e enteado na zona sul de São Paulo

Um aposentado de 78 anos acusa a ex-mulher e o enteado dela de ameaças e agressões na zona sul de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o idoso sendo jogado no chão e imobilizado pelo homem, identificado como Danilo, cerca de 40 anos mais jovem e morador da casa vizinha.



Segundo Pedro, os ataques teriam relação com uma disputa por imóveis construídos durante o casamento de quase quatro décadas com dona Célia. Ele afirma que a ex-companheira exige a casa onde vive, único bem que lhe restou após a separação, e que estaria usando o enteado para pressioná-lo a entregar o imóvel. O caso é investigado pela polícia.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!