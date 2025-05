Idoso fura parede para tentar matar vizinhos com gás de cozinha

Uma família resolveu chamar a polícia após sentir um forte cheiro de gás dentro de casa. Ao entrarem na cozinha, os agentes encontraram uma mangueira saindo de buraco na parede. Os moradores, assustados, contaram à polícia que estão com problemas com o vizinho de 81 anos, que já tentou incendiar o carro deles na rua. Na casa do idoso, os policiais encontraram a razão do cheiro: um botijão estava ligado na mangueira presa ao buraco. Preso em flagrante, o idoso contou para os agentes que queria matar a família por acreditar que eles estavam envolvidos na morte de sua esposa, que faleceu em decorrência de um câncer.



