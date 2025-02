Idosos morrem baleados na Paraíba após testemunharem tentativa de execução de outro rapaz

Os amigos de longa data Zacarias e Francisco foram mortos baleados no interior da Paraíba por dois homens que passaram na rua em uma moto. Os idosos caminhavam, conversando, no momento em que os suspeitos passaram atirando na direção de outro rapaz, que estava na mesma calçada, a poucos metros. O alvo conseguiu fugir e, minutos depois, a motocicleta voltou para a mesma rua, procurando o rapaz que seria vítima. Os atiradores não encontram o rival e decidem descarregar a arma nos melhores amigos. Zacarias e Francisco morreram baleados. A polícia acredita que os idosos morreram em uma espécie de queima de arquivo. Os atiradores, Henrique e Danylo, já foram identificados e presos em São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!