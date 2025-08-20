Ilhéus (BA) registra sexta morte em menos de cinco dias e moradores ficam em estado de alerta

A cidade de Ilhéus, na Bahia, enfrenta um mistério após a confirmação da sexta morte em menos de cinco dias. O Cidade Alerta teve acesso, com exclusividade, a um vídeo que mostra três homens deixando a Praia dos Milionários minutos depois das mortes de duas professoras e da filha de uma delas. A polícia investiga se os homens seriam suspeitos e não descarta a possibilidade de um grupo de extermínio ou até mesmo a atuação de um assassino em série. Todas as vítimas foram mortas com violência e crueldade.



