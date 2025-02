Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de óleo no Rio de Janeiro

O Corpo de Bombeiros tenta apagar um incêndio de grandes proporções em uma fábrica de óleo na tarde deste sábado (8). Por enquanto, não há informações de feridos. Moradores da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, disseram ouvir uma série de explosões antes da chama se alastrar rapidamente. Pelo menos 70 bombeiros de 15 unidades estão mobilizados para apagar as chamas e resfriar as áreas que não foram atingidas. Também não se sabe como e por que começou o fogo. O Instituto Estadual do Ambiente foi acionado e já trabalha para avaliar se terão danos ambientas provocados pelo incêndio.