Incêndio e ataque brutal: homem consegue fugir após tentar matar cunhado queimado

Um homem tentou matar o cunhado queimado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Como não conseguiu, ele partiu para cima com uma faca. Genário Bandeira dos Santos, de 62 anos, foi socorrido e levado ao hospital. O autor ainda atacou o carro do seu Genário e conseguiu fugir. O criminoso está solto e armado. O motivo dos ataques seria uma suposta traição. Veja.



