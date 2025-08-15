Influenciador Enzo Master é procurado por deixar falsa bomba no aeroporto de Porto Velho (RO)

A polícia procura agora pelo influenciador Enzo Master, o jovem que deixou uma falsa bomba dentro de uma mochila no aeroporto de Porto Velho, em Rondônia. O local teve que ser evacuado. Ele foi registrado chegando, sentando em um banco, tirando uma foto e abandonando a mala. Dentro, um tijolo embalado com papel alumínio, um teclado de telefone e dois fios. Na sequência, ele entrou em um carro de aplicativo e foi embora. Enzo Master publicava diversos vídeos na internet, o mais recente foi entrando no chafariz de um shopping. Depois desse episódio da bomba, ele desativou um dos perfis.



