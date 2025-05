Influenciadora denuncia ex e descobre que ele tem mais de 70 denúncias por crimes contra mulheres

A influenciadora Vanessa dos Santos Gomes descobriu que o ex-namorado abusivo já tinha diversos boletins de ocorrência na polícia por crimes contra mulheres após denunciá-lo em São Paulo. Ela e Jacsland Ribeiro namoraram por um mês, quando ela resolveu terminar o relacionamento tóxico e ele surtou. O suspeito começou a ameaçar Vanessa e os filhos dela. Em um dos áudios, chegou a dizer que mataria a mulher. Na tentativa de se livrar do ex, Vanessa foi até a delegacia e, conversando com o delegado, descobriu que Jacs já é conhecido da polícia. Ele acumula mais de 70 boletins de ocorrência, sendo que todos os crimes são relacionados a mulheres, agressão e perseguição. O Cidade Alerta conversou com Vanessa. Acompanhe!



