Influenciadora denuncia namorado por agressão e cárcere privado; ela ficou presa por três dias

Uma influenciadora denunciou o namorado por agressão e cárcere privado em Belo Horizonte (MG). A mulher diz que ficou trancada por três dias na casa do agora ex-companheiro, Luan. Uma câmera registrou a chegada deles ao imóvel. Eles estavam juntos havia apenas três meses, e segundo a influenciadora a violência sempre fez parte do namoro. Luan resistiu à prisão, mas acabou atrás das grades.



