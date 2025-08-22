Inquilinas revoltadas com ordem de despejo ateiam fogo em imóvel alugado

A polícia investiga um incêndio criminoso que deixou duas mulheres gravemente feridas em uma residência após uma ordem de despejo em Belo Horizonte (MG). Câmeras de segurança registraram o momento em que uma das suspeitas, vestida de preto e carregando galões de gasolina, entrou na casa, e minutos depois saiu com uma amiga visivelmente ferida. Segundo relatos, as inquilinas revoltadas com a ordem de desocupação atearam fogo ao imóvel e destruíram móveis, mas um dos galões explodiu, causando queimaduras de terceiro grau em ambas. Elas permanecem internadas sob escolta policial.



