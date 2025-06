Irmã de idoso de 90 anos denuncia filha dele por maus-tratos contra o pai

A irmã de um idoso de 90 anos denunciou a filha dele por maus-tratos ao pai. Orisvaldo sempre foi uma pessoa ativa e trabalhadora. Antes, ele vivia em um sítio com a sua esposa, mas, depois que ela morreu, sua família decidiu vender a propriedade. Desde então, ele mora com a filha, e sua irmã denuncia as situações precárias a que o idoso é diariamente submetido. Confira na reportagem.



