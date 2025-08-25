Jovem ataca homem a tiros após descobrir mensagens trocadas entre ele e a esposa

Tiago, de 20 anos, atirou contra Marcelo em Itapecerica da Serra (SP) em uma tentativa de homicídio motivada por ciúmes. Após de descobrir mensagens trocadas entre a vítima e sua esposa, ele decidiu atacar. Uma câmera de segurança registrou Tiago efetuando vários disparos enquanto Marcelo corria para escapar. Segundo a esposa da vítima, minutos antes do crime, o suspeito havia ido até a casa dela para conversar com Marcelo, e logo após saírem, começou a atirar. O atirador fugiu do local e ainda não foi localizado. O pai dele acabou preso, já que a polícia encontrou na residência a arma utilizada no crime, com a numeração raspada.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!