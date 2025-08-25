Jovem ataca homem a tiros após descobrir mensagens trocadas entre ele e a esposa
Tiago, de 20 anos, está foragido após cometer o crime, mas o pai dele foi preso por conta da arma encontrada dentro de casa
Tiago, de 20 anos, atirou contra Marcelo em Itapecerica da Serra (SP) em uma tentativa de homicídio motivada por ciúmes. Após de descobrir mensagens trocadas entre a vítima e sua esposa, ele decidiu atacar. Uma câmera de segurança registrou Tiago efetuando vários disparos enquanto Marcelo corria para escapar. Segundo a esposa da vítima, minutos antes do crime, o suspeito havia ido até a casa dela para conversar com Marcelo, e logo após saírem, começou a atirar. O atirador fugiu do local e ainda não foi localizado. O pai dele acabou preso, já que a polícia encontrou na residência a arma utilizada no crime, com a numeração raspada.
