Jovem de 15 anos esquece a senha do próprio celular e é morta por assaltante

Gyovanna, de 15 anos, foi morta durante um assalto em Hortolândia, no interior de São Paulo. Ela e uma amiga, da mesma idade, caminhavam por uma rua por volta da meia-noite quando foram abordadas por um criminoso em uma moto. O homem roubou os celulares das duas e exigiu as senhas. Nervosa, Gyovanna não conseguiu lembrar a própria senha e, no impulso, empurrou o assaltante. Mesmo caído, ele atirou. Gyovanna foi socorrida, mas não resistiu. A amiga não ficou ferida. A Polícia Civil investiga o caso.



