Jovem desaparece após sair de casa para pagar dívidas de apostas online no interior de São Paulo

Flávio, de 21 anos, desapareceu após sair de casa para pagar uma dívida em São Paulo. Ele tem o hábito de fazer apostas online e, um dia, o dinheiro acabou e ele pediu R$ 2 mil emprestado. Flávio seguiu trabalhando e, assim que conseguiu uma quantia, marcou um encontro para pagar essa dívida. Ele saiu da casa da mãe de bicicleta e foi flagrado por câmeras de segurança subindo a rua, a caminho do ponto de encontro. Um conhecido da família disse que o viu na estação de trem de Várzea Paulista, no interior de São Paulo. Uma semana antes de desaparecer, Flávio chegou em casa com sinais de agressão. Agora, a família busca por pistas que possam ajudar a encontrá-lo.



